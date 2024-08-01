晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

創台股首例！元大台灣50反1將進行反分割

2024/08/01 17:25

元大台灣50反1（00632R）預計於10月17日召開受益人會議，決議是否進行反分割作業，使淨值回歸至市場習慣交易區間。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕創台股首例！元大台灣50反1（00632R）預計於10月17日召開受益人會議，決議是否進行反分割作業，使淨值回歸至市場習慣交易區間，並使市價更貼近淨值波動，今日00632R收盤價為3.43元。

元大投信表示，經反分割後，所持有的00632R每單位淨值將上升、持有股數下降，總市值不變，若有畸零股產生則以每單位淨值換算現金返還。

元大投信指出，00632R於2014年10月與元大台灣50正2（00631L）同步掛牌上市，是與元大台灣50（0050）搭配的槓桿、反向投資工具。

隨台股行情變化，至7月31日00632R每單位淨值為3.49元，考量市場習慣的交易價格區間，使市價更貼近基金淨值波動，維持基金之長期可交易性，擬透過受益人會議決議是否進行反分割作業。

元大投信也說，國際市場行之有年的ETF分割與反分割機制，臺灣證券交易所已於2021年通過，未來若首次實施，將更有助於台灣ETF市場發展更為活絡。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財