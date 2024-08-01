創台股首例！元大台灣50反1將進行反分割

元大台灣50反1（00632R）預計於10月17日召開受益人會議，決議是否進行反分割作業，使淨值回歸至市場習慣交易區間。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕創台股首例！元大台灣50反1（00632R）預計於10月17日召開受益人會議，決議是否進行反分割作業，使淨值回歸至市場習慣交易區間，並使市價更貼近淨值波動，今日00632R收盤價為3.43元。

元大投信表示，經反分割後，所持有的00632R每單位淨值將上升、持有股數下降，總市值不變，若有畸零股產生則以每單位淨值換算現金返還。

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元大投信指出，00632R於2014年10月與元大台灣50正2（00631L）同步掛牌上市，是與元大台灣50（0050）搭配的槓桿、反向投資工具。

隨台股行情變化，至7月31日00632R每單位淨值為3.49元，考量市場習慣的交易價格區間，使市價更貼近基金淨值波動，維持基金之長期可交易性，擬透過受益人會議決議是否進行反分割作業。

元大投信也說，國際市場行之有年的ETF分割與反分割機制，臺灣證券交易所已於2021年通過，未來若首次實施，將更有助於台灣ETF市場發展更為活絡。

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