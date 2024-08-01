自己神山自己撐！彭博：買進台積電成台灣人抗中方式

對台灣人而言，投資台積電是抗中保台的最佳方式之一。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，台積電（2330）上月遭遇外資最嚴重的拋售，外資賣超台積電58億美元（近1900億台幣），創2008年彭博有相關紀錄以來單月最大賣超紀錄，然而台灣持股台積電的散戶卻創新高，因為對台灣人而言，台積電不僅是優異的投資標的，它也引發抗中保台的愛國情操。

31歲的台北上班族August Chuang認為，她個人能夠保護國家免於中國侵略最好的方式就是買台積電的股票。她自2020年首度持股台積電，如今她70%的國內投資都是台積電。

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她說，「台積電已將台灣轉變成不可取代的高端科技供應商，其他國家無法冒著失去它的風險，這遏阻中國侵犯台灣，所以台積電越強大，我感到越安全」。

她不是個例，儘管台灣散戶持股台積電不到1%，但縱使外國投資人大舉拋售，台灣散戶的持股人數今年卻創新高，究其原因，除了人工智慧（AI）的熱潮外，台積電也吸引許多相信台積電的成功將決定台灣抵禦中國能力的台灣人投資，他們稱台積電是「護國神山」。

28歲教師Colin Chen說，「我絕對緊抱我台積電的股票，我對台積電的信念始終堅定不移，台積電作為台灣的國家驕傲與護國神山，我希望它的股價繼續朝下一個2000元里程碑邁進」。他2020年買台積電股票，當時股價平均價500元，今年7月初台積電股價突破1000元關卡。

台積電在科技產業的全球供應鏈中，地位舉足輕重，該公司是全球最大晶片代工廠，也幾乎壟斷全球最先進晶片的生產，這意味台灣蒙受「矽盾」之利，任何中國對台灣的軍事行動，可能引發其他盟邦的反制，尤其是美國總統拜登數度表示美國將保護台灣。

儘管在共和黨總統候選人川普質疑美國是否有責任捍衛台灣後，美國對該承諾的確定性有所削弱，但台灣散戶對台積電的熱切情緒並沒有降溫，即使台積電股價已從紀錄高點拉回亦然。根據台灣證交所數據顯示，7月台積電盤中零股交易創新高，一些小型投資人以房貸投資，甚至挪用結婚資金，希望獲得高報酬，以及支持台積電。

科技工程師James Feng說，「如果台積電倒了，台灣也就垮了，這家公司一定不能出事」，他兩年前首度買台積電股票，如今台積電佔其投資3分之1。

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