董事長柯勝峯取名 光陽個性車款「Yogurt」上市

光陽（KYMCO）今天發表全新的個性時尚機車Yogurt （優格）125， 光陽董事長柯勝峯透露，車名Yogurt是他想的。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕光陽（KYMCO）今天發表全新的個性時尚機車Yogurt （優格）125， 光陽董事長柯勝峯透露，車名Yogurt是他想的，Yogurt有優良風格的意思，也符合車子可愛都會的個性，且是個容易口耳相傳的名字。

Yogurt機車入門的Yogurt iCBS版建議售價8萬3500元、Yogurt Keyless版建議售價8萬6500元，9月30日以前，Yogurt 125 新車上市購車優惠價購車金直扣6000元或分期0元交車、限時加碼購車優惠4000元。

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柯勝峯表示，1964年，KYMCO在台灣正式開業，今年是KYMCO創立60週年，過去60年，光陽服務超過1500萬個顧客，行駛超過1兆公里的里程。

60年來，KYMCO在不同的挑戰與考驗中，成長蛻變；在不斷的創新與突破下，更上層樓，今天KYMCO 60週年廠慶新車發表會，光陽以前所未見的概念打造的全新跨世代車款。

柯勝峯說，時尚車是光陽的強項，市場需求持續成長，迎暑假機車旺季商機，光陽今天率先推出Yogurt 125，Yogurt「 以好可愛、好貼心、好駕馭」3大訴求，瞄準都會女性機車市場。

Yogurt擁有簡約躍動的車身線條、獨角獸色系多層烤漆、多彩造型立體銘牌，吸晴投射式LED大燈，互動式心情儀表，搭配小巧的騎乘三角設定，745mm超低座墊高，減壓弧形剎車拉桿，超省力中柱與超舒適避震。

Yogurt搭載同級最佳每公升61.4公里的一級油耗引擎，獨家配備K-COOL透心涼座墊，能大幅降低太陽曝曬後座墊溫度；Yogurt還擁有同級最大的26.4公升置物箱，獨家「乾濕分離私房百寶袋」，方便騎士收納隨身小物。

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