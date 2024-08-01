《進擊的巨人：開戰宣言》來了!智崴飛行劇院8/12全球登場

《進擊的巨人：開戰宣言》來了，智崴飛行劇院8月12日全球登場。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕全球動漫迷最關注《進擊的巨人》來了！智崴資訊（5263）今（1）日宣布與日本最大出版社-講談社攜手，旗下i-Ride TAIPEI飛行劇院《進擊的巨人：開戰宣言》將於8月12日全球登場。

此次《進擊的巨人：開戰宣言》影片為日方授權，由智崴台灣內容團隊全自製的3D動畫影片，智崴董事長歐陽志宏指出，影片製作耗時近兩年半，角色模型和經典場景都是團隊從無到有精心打造。

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除動畫製作外，今年4月智崴正式推出《地球12部曲》飛行影片系列，積極步布局數位內容市場。首部曲《源起・非洲》歷時3年籌備與製作，飛越17個國家，使用4台8K攝影機以10K解析度實景拍攝，《源起・非洲》目前已成功授權至美國與中國的飛行劇院播映。

歐陽志宏表示，隨著數位內容市場需求的提升，智崴在實景拍攝和動畫製作方面的資料庫將持續擴充，未來新的影片不僅以飛行劇院通用的格式發行，更將製成4D劇院放映格式，以擴大影片授權市場，深入教育及娛樂場域，如動物園、博物館和大型遊樂場等。

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