再增3千億！中小企業振興融資方案擴大至9千億

財政部表示，「中小企業千億振興融資方案」，總額度擴大至9000億元。 （記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕為協助中小企業因應疫後經濟復甦，財政部督導8家公股銀行於2023年4月推動「中小企業千億振興融資方案」，提供微型及新創事業、中小企業疫後振興資金需求。財政部表示，考量企業復甦資金需求仍殷，將再增加融資額度3000億元，總額度擴大至9000億元，並延長申貸期限至2025年底。

財政部說明，中小企業千億振興融資方案是配合經濟部協助中小型事業疫後振興專案貸款，由公股銀行同步推出的方案，希望能提供中小企業多元選擇，發揮金融支援企業之政策加乘效果，自2023年4月中開辦迄今，原定融資額度3000億元，2023年12月增為6000億元，實施期間將至2024年12月31日屆滿。根據統計，截至今年6月底，累計核貸5713億餘元，共協助5萬5623家企業，成效良好。

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財政部表示，本方案核貸金額已超過融資額度6000億元的9成5，且9成為週轉金運用，顯示中小微企業復甦仍緩，資金需求甚殷，經洽公股銀行提高規模，再度增加額度3000億元，總額度擴大達9000億元，並延長期限至2025年底，以協助中小企業快速復甦並穩健經營，扶持創新與轉型升級，提升產業競爭力。

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