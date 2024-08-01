交屋潮、去年基期低 7月六都買賣移轉棟數爆量

7月六都房市買氣依然熱絡，買賣移轉棟數年增幅高達34%。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕7月六都房市買氣依然熱絡，買賣移轉棟數年增幅高達34%。根據最新發布的7月買賣移轉棟數，除台南市月減3%外，其它五都全數呈現月增，甚至雙北市、台中市等三都月增幅為10%起跳，又以台中月增幅最大、約26%。

房產業者指出，即便7月遇到兩天颱風假，但因今年7月出現交屋潮，又碰上去年同期基期偏低，導致買賣移轉棟數出現爆量。

請繼續往下閱讀...

根據六都地政局最新發布7月買賣移轉棟數，台北市為2953棟、月增13%、年增30%，新北市為5980棟、月增11%、年增22%，桃園市為4993棟、月增8%、年增29%。

六都中以台中市買氣最暢旺，7月買賣移轉量為5969棟、月增26%、年增54%，而唯一較上月衰退的台南市，7月移轉量為2316棟、月減3%、年增26%，高雄市為4344棟、月增7%、年增38%，六都7月買賣移轉量合計2.65萬餘棟，月增12%、年增34%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年7月「平均地權條例」甫上路，而7月移轉量主要是反映5、6月交易市況，當時房市景氣並未特別熱絡，因此導致去年7月移轉棟數基期低。

全年有機會挑戰36萬棟

但觀察今年5、6月房市交易狀況暢旺，央行6月央行理監事會議才宣布調整存準率，影響尚未發酵，加上仍有些預售屋完工過戶登記，因此帶動7月移轉棟數增加，全年相當有機會挑戰36萬棟。

曾敬德認為，上半年移轉出現大量年增，呈現價量齊揚表現，不過慢慢下半年房市不確定因素挑戰增加，未來資金與政策仍是影響房市兩大關鍵。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法