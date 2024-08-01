名師解盤》容逸燊：量縮反攻 月線壓力沉重

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總 容逸燊

台北股市在美股帶動之下，進入跌深反彈，從AMD公布財報後，帶動輝達、費半反彈，費半終場上漲7%，輝達單日漲幅超過12%，回到月線附近，今天台北股市呈現量縮反攻格局，上漲將近2%，成交量只有4300億，距離月線之上5500億的套牢壓力，量能仍然是有一段，今天可以看到權值股台積電、鴻海都是低檔反彈，但最高點都是出現在開盤，兩者都是收黑K，只有廣達尾盤有越過開盤價，收出紅K，未來指數越靠近月線23000點以上，可能還需要震盪整理，後續看美股輝達走勢，能不能帶動整體AI行情，再做延續。

今天營建類股持續強勢，近2週台股走弱狀態下，營建類股卻持續創新高，南部建商股價狂噴，9906欣巴巴、2524京城，今天都拉出漲停，另外在記憶體族群，這2天在旺宏帶動之下，今天也有表現不錯的，目前台股反彈走勢當中還會延續，過去2週突然跳水式的下跌，今天呈現量縮反彈是很正常的，因為大家還驚魂未定，今天盤面看的出來，散戶以及融資站在賣方的，未來2~3天有拉回仍是短線偏多機會，進入到月線以上23000點壓力，仍是比較沉重，建議大家可以把持股汰弱留強，月線以下沒辦法漲回，呈現比較弱勢，甚至在季線掙扎，都應該去減碼換股。

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尤其要小心，今天持有個股下跌的話，比大盤還弱勢，未來大盤拉回之時，可能會進一步下跌，近期8月中之前，第2季季報將全數公布，中小型股可能遭受到法人調節賣壓，上半年營收跟不上、獲利跟不上股價狀況的話，季報公布之時，可能會被拿出來檢視一番，都要特別留意。

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