快被遊客吃光！日本稻米庫存降至1999年以來新低

日本稻米庫存降至1999年以來新低點。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕最新數據顯示，截至2024年6月底，日本稻米庫存初值為156萬噸，較去年同期減少約2成，降至本世紀最低點，且稻米交易價格創30年新高，當地某些超市甚至決定調漲價格並限制購買。

外媒報導，日本農林水產省公布最新數據，由於受高溫氣候，稻米品質下滑將導致流通量萎縮，今年上半年的稻米庫存較去年同期減少約41萬噸，創1999年統計開始以來的新低。原先因日本人口減少，以及日本人飲食習慣改變，改選義大利麵和馬鈴薯等其他碳水化合物，日本稻米年需求量持續下降，怎料，近來日圓貶值，吸引大批遊客前往當地旅遊，以致稻米需求攀升，稻米庫存快速消耗。

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根據數據，截至今年6月，日本國內稻米需求量高達702萬噸，較去年同期增加11萬噸，是10年來首次增長，主要與日本上半年外國遊客較去年同期增加1倍多有關，上半年入境日本的遊客約有1778萬人，較疫情前增加百萬人次，日本政府表示，假設外國遊客每日吃兩餐白米，估計米需求量為5.1萬噸，較去年同期增加2.7倍。

也因為需求量增加、庫存量減少，推升了日本稻米價格，以JA集團等批發給商家的「相對交易價格」來看，2023年產稻米升至每60公斤1萬5307日元（約台幣3342元），為2019年以來最高，但2024年6月更是升至1萬5865日元（約台幣3464元）。

此外，日本部分超市也開始限制每位顧客只能買一包米，引發日本人回想起1993年的缺米恐慌，連鎖超市Akidai負責人表示，自「平成時代大米騷亂」以來，這是首次出現稻米短缺，當年因異常涼爽夏季，日本稻米收成減少大約4分之1，耗盡政府40萬噸稻米儲備。

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