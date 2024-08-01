鋰價低迷難耐 美鋰礦巨頭宣布暫停澳洲擴廠

美國鋰礦巨頭雅保今年第2季營收年減39%。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國鋰礦巨頭雅保（Albemarle）表示，由於全球電動車需求放緩，鋰價持續低迷，公司今年第2季陷入嚴重虧損，將暫停在澳洲擴廠，以減少成本開支。

CNBC、路透等外媒報導，美國鋰礦巨頭雅保公布最新財報，今年第2季營收較去年同期暴減39%至14億美元（約台幣458.6億），虧損1.88億美元（約台幣61.5億），每股虧損1.96美元，與去年同期每股獲利5.52美元差距甚大，這歸咎於全球電動車需求放緩，加上中國鋰礦供應過剩，導致鋰價持續低迷。

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雅保執行長Kent Masters表示，由於公司嚴重虧損，將進行新一輪削減開支計畫，繼1月大幅裁員後再度厲行減支，並將暫停擴建澳洲Kemerton工廠，隨著該產線暫停後，預估年產能將從目前的5萬噸降至2.5萬噸。

據了解，雅保最初計劃是將Kemerton工廠擴建至擁有4條鋰加工生產線，年產能預估可達10萬噸，但在取消了第4條生產線的建設計劃之後，該公司正在暫停第3條生產線的建設，對此，Kent Masters表示，隨著鋰價走弱，公司一直在執行成本節約計劃，「我們意識到市場沒有朝着我們希望的方向發展，價格正在下跌」，必須做好準備，在價格上展開競爭。

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