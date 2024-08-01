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波音任命奧特伯格擔任新CEO 股價大漲逾5％

2024/08/01 14:19

波音（Boeing）任命羅克韋爾柯林斯（Rockwell Collins）前執行長奧特伯格（Kelly Ortberg）為公司新任執行長。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國航空製造巨頭波音（Boeing）週三（31日）宣布，任命供應商羅克韋爾柯林斯（Rockwell Collins）前執行長奧特伯格（Kelly Ortberg）為公司新任執行長。消息一出，波音31日盤中股價一度大漲逾5%。

綜合媒體報導，波音因屢次出包，今年3月公司現任執行長大衛·卡爾霍恩（Dave Calhoun）引咎辭職，將在今年底離開波音，市場關注誰是繼任者。

據媒體指出，波音公司營運長史蒂芬妮·波佩（Stephanie Pope）、董事會主席莫倫科普夫（Steve Mollenkopf）、羅克韋爾柯林斯前執行長奧特伯格、 勢必銳航空系統公司（Spirit AeroSystems）執行長沙納漢（Pat Shanahan）皆為波音新執行長職位的候選人。

波音週三（31日）揭曉答案，任命奧特伯格為公司新任執行長，任期自8月8日起生效。

波音董事會主席莫倫科普夫表示，奧特伯格是一位經驗豐富的領導者，在航空航太業深受尊敬​​，在建立強大的團隊和營運複雜的工程和製造公司方面享有盛譽。我們期待與他合作，帶領波音公司度過這一重要時期。

上述報導一出，波音31日盤中股價一度大漲逾5%，最高觸及196.95美元，最終收在190.6美元，漲幅2%。

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