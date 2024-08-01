新制勞退半年大賺5399億元 勞工平均帳面分紅逾4.2萬元再創新高

新制勞退半年就大賺5399億元，勞工平均帳面分紅逾4.2萬元，超越去年全年的3.76億元，再創新高（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部勞動基金運用局公告最新績效表現，其中最受千萬勞退新制帳戶勞工關注，帳面可分紅數的新制勞退基金，今年上半年獲利5398.7億元、收益率12.96％，以有效帳戶1272萬戶計算，勞工每人「帳面平均」可分紅金額高達4萬2400元，再創歷史新高。

勞動基金運用局今（1）日公布截至2024年6月底止最新基金運用績效表現，台股6月份在台積電、聯發科、廣達、台達電等權值股的帶動下大漲，帶動各基金的績效表現，其中基金規模達4兆3744.1億元的新制勞退基金，僅上半年帳面即大賺5398.7億元，高於去年全年收益數4785.6億元。

請繼續往下閱讀...

依據有效帳戶1272萬戶計算，勞工每人帳面可分紅金額，高達4萬2400元，已遠高於去年全年的3.76億元，堪稱歷史新高紀錄。

基金規模達1兆519.8億元的舊制勞工退休基金，收益率較新制更高，達14.88％，收益數為1300.7億元；勞保基金規模達1兆952億元、收益率14.06％，收益數為1226.3億元。

勞動基金運用局提醒，勞退新制基金固定於每年3月分配前1年度收益，每月及每年的帳面數據僅供參考，因勞工必須年滿60歲才可申請提領，屆時實際分配到的收益金額，仍與勞工個人帳戶內累計投資金額、投資年資等有關，且因每位勞工投入金額及投資年資不同，實際獲得收益數也不同。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法