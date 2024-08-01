藍委爆中資非法侵入我國大樓帷幕產業 批政府只會喊抗中保台卻漠視

國民黨立委吳宗憲、牛煦庭今舉行「保護本土產業，拒絕陸資非法入侵！」記者會。（記者劉宛琳攝）

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨立委吳宗憲、牛煦庭今舉行「保護本土產業，拒絕陸資非法入侵！」記者會，揭露大樓帷幕牆營造產業現今遭中資非法滲透，並指中資未登記、逃關稅以及低價搶標的行為，導致我國相關產業權益被嚴重侵害。並呼籲政府不要只會喊抗中保台，卻對中資滲透漠視、縱容。

吳宗憲指出，目前帷幕牆產業內存在三大亂象：第一，中國廠商削價競爭，衝擊本土勞動市場；第二，陸商使用劣質帷幕牆，可能造成安全隱憂；第三，政府單位無視檢舉，放任陸資大量入侵。

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台灣帷幕牆技術發展協會理事長、臺灣區帷幕牆工程專業營造業同業公會副理事長汪俊宏表示，本會曾針對從中國違法進口材料，於108年提出具體事證向調查局檢舉，卻未獲相關單位慎重查辦而草草結案。

汪俊宏表示，中國大陸近年經濟不景氣，建築市場陷入谷底，其帷幕牆廠商為消化其過剩產能，未依法辦理認許及台灣分公司登記，即以其海外分公司名義在台灣以大約二分之一市場價格向某些以價格為重、較不重視帷幕牆品質及安全性的業主或總包商傾銷劣質帷幕牆，大肆搶標承攬帷幕牆工程。

王俊宏指出，北京江河向三星營造及宏昇營造承攬高雄凹仔底複合商業大樓及承攬某大建設公司北投案大樓，將不許可自中國大陸進口之鋁材、玻璃或帷幕單元（商品號列7610.90.00.00-9），經第三地違規轉運台灣。僅僅北京江河一家帷幕牆廠商，2023年報揭露的在建工程就近700案，超過台灣1年的工程量。

王俊宏更指出，北京江河集團董事長劉載望還身兼中國大陸政協委員，任由該集團入侵台灣、攻城掠地如入無人之境，我們的政府是這樣抗中保台嗎？

國民黨立委牛煦庭表示，財政部關務署在108年時就已經發現這當中的問題，還發新聞稿聲稱已經加強查緝中國大陸帷幕牆進口，，但時至今日仍然有洗產地的違法行為發生。台灣帷幕牆相關產業年產值粗估達500億元，整體直接從業人員近10萬人，違法進口衝擊到的人數將超過20萬人。

帷幕牆公會律師鄭藝懷表示，江河公司為陸資，加上來台投資事業屬於營造業，並非「兩岸人民關係條例」的開放項目，所以依法主管機關經濟部投審會是不能通過江河公司的審查。

鄭藝懷憂心，若是檢調單位再不積極偵辦陸資以「外資的國王新衣」繞道第三地的脫法行為，恐怕形成破窗效應；更進一步的，國安單位都應該更嚴正注意為何中國大陸的公司要繞道新加坡進來台灣？有無可能涉及洗錢？這些問題都應該嚴肅以對。

吳宗憲最後表示，若大陸地區人民要來台投資，需依「大陸地區人民來臺投資許可辦法」，且投資營業項目必須符合「正面表列」的項目才能申請；而輸入物品，亦須向所屬國貿局備查，並需符合准許輸入之項目。

「政府表面高喊要抗中保台，背地裡放任陸資透過第三地違規轉運進口材料，讓陸資違法侵害本土產業」，吳宗憲要求執政黨正視問題，拿出實際行動保護我國產業和勞工，杜絕一切非法進口的帷幕牆材料，不要只會喊抗中保台當作口號，真的遭到中國大陸資本違法滲透時卻漠視、縱容。

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