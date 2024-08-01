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首納競爭對手名單！微軟：OpenAI列為AI和搜尋領域新對手

2024/08/01 12:45

首納競爭對手名單！微軟正式將OpenAI列AI和搜尋領域新對手（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕OpenAI一直是微軟長期戰略夥伴，不過，現新增1身份，微軟正式將OpenAI列為AI和搜尋領域新對手。

CNBC報導，微軟在公司最新年度報告中，將OpenAI添加到了競爭對手名單中，多年來，這個名單中包括大型同行亞馬遜、蘋果、Google和Meta。

在文件中顯示，微軟將ChatGPT聊天機器人的創建者OpenAI視為人工智慧產品以及搜尋和新聞廣告領域的競爭對手。

上週OpenAI發佈了名為SearchGPT 的搜尋引擎原型。

一些公司選擇向OpenAI付費以存取其模型，其他人則透過 Microsoft 的 Azure OpenAI服務。

對於那些尋求ChatGPT替代方案的人來說，還可以透過 Bing 搜尋引擎和 Windows 作業系統使用 Microsoft 的 Copilot 聊天機器人。

對於被列為主要競爭對手，OpenAI發言人告訴 CNBC，兩家公司之間的關係沒有任何改變，他們的合作夥伴關係是在了解他們將競爭的情況下建立的；他強調，微軟仍然是 OpenAI 的良好合作夥伴。

微軟與 OpenAI 建立了長期合作夥伴關係，作為其獨家雲端供應商，並在面向商業客戶和消費者的產品中使用其人工智慧模型；且微軟也是OpenAI 最大投資者，據報導已向該公司注資130億美元（約新台幣4264億元）。

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