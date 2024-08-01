6月底新制勞退前10大持股 「這1檔」持股比例竟翻倍

今年6月AI供應鏈個股大漲，激勵相關個股的持股比例也跟著股價大漲而「增胖」。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕6月AI供應鏈個股大漲，激勵勞動基金上半年大賺近8000億元，個股的持股比例也跟著股價大漲而「增胖」。以新制勞退基金為例，一向在前10大持股名列第1位的的台積電，投資占比從去年底的24.73%增至6月的29.07%；勞保基金的台積電持股，更從去年底的35.76％，大增至今年6月的42.11％，直接衝破4成。

上半年成長最多的個股為鴻海，是新制勞退中，持股比例「唯一翻倍」的前10大個股，不但排名從去年底的第5名大幅竄升至第2名，持股占比更由3.13％翻倍至6.27％

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勞動基金運用局分析，主要是AI供應鏈族群大漲、相關個股市值大增。特別是今年上半年自營部位增加了鴻海持股，上半年鴻海股價又翻倍，雖然無論自營或委外，多少在高檔時進行些許調節，但仍無損相關AI供應鏈個股的持股比例成長。

今年上半年全球金融市場走揚，尤其台股6月份在台積電、聯發科、廣達、台達電等權值股的帶動下大漲，使得勞動基金整體規模也持續「增大」，前10大持股也有不小的變化。

以基金規模達4兆3744.1億元的新制勞退基金為例，前10大持股之首仍為台積電，持股占其全部股票投資比率，從去年底的24.73%增至6月的29.07%；第2名為鴻海，不但排名從去年底的第5名大幅竄升，持股占比更由3.13％翻倍至6.27％；第3大持股為聯發科，去年底排名第2、持股比3.96 ％，但今年6月底比例提升至4.21％。

第4、第5名分別為廣達、台達電，今年6月底持股比3.59％、3.43％，AI散熱族群奇鋐科技，更是首度進榜就排名第7，持股比2.29％。

金融股方面，今年6月底仍以富邦金、國泰金、中信金等舊面孔，聯華電子遭擠出前10大名單，中華電信仍在榜內。

勞動基金運用局分析，部分前10大持股的比重之所以有較明顯增加，是因為許多個股今年上半年有極大的漲幅，例如台積電今年上半年大漲62.9%，市值也大增，帶動整體勞動基金持續長大，雖然「分母」增加，但相關個股的重要性更加凸顯，顯示長線持續看好。

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