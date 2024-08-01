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新青安上路滿1週年 北北桃新成屋建案釋出戶數增逾2成

2024/08/01 11:20

淡水區有多個新成屋200戶的建案釋出。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕新青安上路滿1年，直接推升部分成屋買氣。根據新案市調機構彙整，新青安上路1年來，北北桃建案共釋出新成屋2798戶，對比前一個年度同期的2323戶，新成屋戶數增幅逾2成，市調機構分析，新青安最大優勢就是房貸年限可達40年，加上有補貼後利率不到1.8%，有感降低房貸族每月還款金額，因此，推升成屋買氣。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，新青安最大優勢就是貸款年限40年、寬限期5年、最高可貸1000萬元，以及核貸最高成數8成，另外，一段式利息補貼，補貼期間的房貸利率不到1.8%，為目前房貸利率最低方案。

新成屋建案主要集中在新北市、桃園市

進一步觀察北北桃等縣市在新青安上路1年來、釋出新成屋建案的戶數，台北市有139戶、新北市有1589戶，以及桃園市有1070戶，從數據上來看，主要仍集中新北市與桃園市。

其中桃園則分布中壢、楊梅、龜山、觀音等行政區，新北市則集中在板橋、三峽、淡水、三重、五股與鶯歌等。陳炳辰指出，新成屋建案若是總價設定得宜，尤其總價1000至1500萬元間，多少能夠得到新青安的助力。

不過隨著新青安的審核趨於嚴謹，加上房價走高，未來北北桃新成屋買盤與新青安的距離應該會越拉越遠，或為新青安效益遞減的觀察指標之一。 

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