焦點股》光寶科：液冷散熱本季出貨 股價奮起強漲

光寶科（2301）昨日舉辦法說會後，今日股價大受激勵。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠光寶科（2301）昨日舉辦法說會後，今日股價大受激勵，主要受惠於營運團隊看好下半年營運恢復年對年成長，同時旗下液冷散熱已取得輝達（NVIDIA）認證，本季開始出貨，截至上午11時01分，光寶科股價暫報108.5元，漲幅9.49%，成交量逾2.6萬張。

光寶科總經理邱森彬昨日指出，旗下光電、雲端及物聯網、資訊及消費性電子共3大部門的第3季營運動能，除了重返年成長軌道，也都可望優於第2季表現，主要受惠於高成長動能的核心事業顯著挹注營收，包括AI與雲端運算電源、應用於光電半導體與資訊產品的高階電源，以及智慧輸入裝置等。

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邱森彬表示，公司成長策略持續取得進展，在營運體質優化的基礎上，中長期的業績將獲得成長動力，一方面得益於集中研發資源切入新賽道，另一方面則是持續進行策略投資與併購，子公司光林智能宣佈收購全球LED工業照明大廠「Dialight」旗下的交通事業部，踏出全球智慧交通領域戰略佈局的第1步。

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