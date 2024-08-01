美國大選白熱化！專家點名3檔選舉財大贏家

美國大選白熱化！專家點名福克斯、Nexstar和《紐約時報》3檔媒體股是選前受益者。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美國總統競選越來越激烈，《CNBC》財經節目主持人克萊默（Jim Cramer）認為，在雙方勢均力敵的選舉，給投資人1個在大選前夕進場機會，而福克斯、Nexstar和《紐約時報》3檔媒體股，將從觀眾和政治廣告收入獲取獲利，成為選前受益股。

克萊默表示，儘管我真的很討厭在節目中談論政治，但我認為福克斯等3家媒體，將從勢均力敵的選舉獲利。

請繼續往下閱讀...

克萊默指出，雖然福克斯的許多成長潛力來自於其直播節目，特別是體育和新聞，但福克斯新聞也可能在 11 月投票前的幾個月內吸引大量觀眾。

而《紐約時報》部分，克萊默認為，選舉結果勢均力敵或川普獲勝將提振該股。他表示，這位前總統推動了更多的新聞參與，並幫助促進了《紐約時報》訂閱者的成長。

FactSet 的數據顯示，從2016年選舉日到2021年拜登總統就職，這家媒體公司的股價上漲了338%以上。

至於Nexstar亦將從勢均力敵的選舉中受益，但需要注意的是，該公司「更像是1項貿易，而不是1項投資」。

克萊默表示，Nexstar是許多當地電視台的所在地，隨著候選人和超級政治行動委員會在未來3個月內為廣告付費，這些電視台可以帶來可觀的廣告收入，特別是因為它在戰場州擁有許多電視台。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法