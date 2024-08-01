7-ELEVEN點數全額抵電費 前1000名享11％點數回饋

即日起海內外逾6萬家網購平台下單選7-ELEVEN取貨付款服務，即可使用OPENPOINT點數折抵EC包裹到店取貨付款金額，1點OPENPOINT可折抵1元代收金。（統一超商提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕統一超商（2912）持續擴大OPENPOINT點數生活應用場景，首創「OPENPOINT全額折抵電費」，每月1日開放登記限量名額，前1000名登記電費全額用點數繳清」，即可享有11% OPENPOINT點數回饋。

每會員最高上限200點，賺得點數1點等同1元現金，可於線上線下繳納其他生活代收帳單、跨20大通路當現金花。

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OPENPOINT生態圈為滿足網購取貨多元付款、點數如現金的生活應用，即日起海內外逾6萬家網購平台下單選7-ELEVEN取貨付款服務。

即可使用OPENPOINT點數折抵EC包裹到店取貨付款金額，1點OPENPOINT可折抵1元代收金。

8月5日至8月11日並推出網購下單，OPENPOINT會員限定到7-ELEVEN取貨送「7元購物金」活動，取貨時「報會員電話」或「刷會員條碼」即可送，會員可選擇將購物金存入OPENPOINT APP。

7-ELEVEN自2014年推出OPENPOINT點數生態圈，藉由會員、點數、支付三策略，持續創新服務、吸引1,800萬名會員使用。

包含線上線下跨通路消費累點、跨通路點數折抵消費、跨通路會員載具抽獎送點數等生活體驗，同時推出「點數折抵門市代收」服務。

陸續開通停車費、水費、電費、瓦斯費、牌照稅、綜所稅、雙北環保兩用袋、雙北專用垃圾袋、郵票、指定電信費、指定包裹取貨付款金等，累計至今點數折抵代收項目突破30項。

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