焦點股》勤誠：Q3全球伺服器出貨季增 下半年逐季成長

勤誠董事長陳美琪（圖左）出席《哈佛商業評論》頒獎典禮，獲頒台灣企業領袖百強。圖右為緯穎董事長暨策略長洪麗甯。（勤誠提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕超微（AMD）財報與財測亮眼，研調並預估第三季全球伺服器維持季增，市場看好伺服器供應鏈成長可期，今日伺服器機殼大廠勤誠（8210）股價跳空開高，最高漲逾7%，近10時，勤誠股價上漲10元或3.62%，暫報286.5元，成交量逾2000張。

勤誠尚未公告第二季財報，該公司上半年累計營收63.8億元、年增達53.4%，為同期新高。受惠AI伺服器需求仍明確成長、通用型伺服器需求也回溫，勤誠的AI伺服器開案量明顯提升，輝達（NVIDIA）專案比重也持續提升，下半年有望維持逐季成長。

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昨日三大法人同步買超勤誠，外資買超272張、投信買超236張、自營商買超185張，三大法人合計買超693張，不過7月台股壓抑，三大法人7月合計賣超勤誠2757張。

勤誠昨日也表示，董事長陳美琪獲頒「2024台灣企業領袖100強」，是「唯三」獲獎的女性領導人，這也是陳美琪在連續兩屆獲評為「台灣最佳上市女性CEO 20強」後首度入選百強；勤誠指出，陳美琪40多年來帶領勤誠成長，近年並在AI浪潮下加速，並成為輝達合作夥伴，營運維持向上。

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