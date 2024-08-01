哈瑪斯領袖遇襲亡 國際油價飆漲

國際油價週三（7月31日）上漲。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕投資人憂心，哈瑪斯領導人在伊朗首都德黑蘭遭遇空襲身亡，中東衝突可能擴大，以及美國原油庫存大幅下降，國際油價週三（7月31日）上漲。

紐約西德州中級原油9月交割價上漲3.18美元，或4.26%，收每桶77.91美元，創2023年10月以來最大單日漲幅。

請繼續往下閱讀...

布蘭特原油9月交割價上漲2.09美元，或2.66%，收每桶80.72美元，該合約週三到期。

交投更活躍的布蘭特原油10月交割價上漲2.77美元，至每桶80.84美元。

儘管如此，2大原油期貨7月月線都收低，紐約期油下跌近4%，布蘭特原油下跌近7%。

美國能源資訊署（EIA）指出，截至7月26日當週，美國原油庫存較上週減少340萬桶，路透調查分析師預期減少110萬桶。美國原油連續5週減少，創2021年1月以來最長。

哈瑪斯政治局主席哈尼耶（Ismail Haniyeh）7月31日在伊朗首都德黑蘭遭遇空襲身亡，哈瑪斯直指以色列是幕後黑手。中東地區緊張局勢升溫。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法