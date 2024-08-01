加徵關稅無用！中國電動車比亞迪仍欲進軍加拿大市場

儘管加拿大有意對中國進口的電動車加徵關稅，據悉中國電動車巨頭比亞迪仍尋求進軍加拿大市場。（路透資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕儘管加拿大有意對中國進口的電動車加徵關稅，避免受北京不公平補貼的電動車湧入國內市場，據悉中國電動車巨頭比亞迪（BYD）仍尋求進軍加拿大市場。

《路透》7月31日引述1份監管文件，報導了上述消息，這份本月稍早提交的文件沒有具體說明比亞迪進入加拿大市場的時間表，但確實討論了渥太華對中國電動車加徵關稅的可能性。

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目前尚不清楚比亞迪加拿大分公司代表何時與加拿大官員進行了會晤。

加拿大今年6月曾表示，政府有意對中國電動車徵收關稅，避免受到不公平補貼的中國電動車大舉湧入，衝擊加拿大電動汽車行業的投資與轉型。渥太華7月2日已開啟為期30天的公眾諮詢期，以權衡應對措施。

加拿大副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）於6月底的記者會強調，「中國生產商有意造成全球供應過剩，這損害了世界各地的電動車製造商。」

但據美國汽車新聞（Automotive News）消息，比亞迪近期已聘請遊說人士，為其進入加拿大市場銷售電動汽車、建立新業務及應對可能徵收的電動汽車關稅提供建議。

消息還稱，比亞迪已與加拿大經銷商會面，商討經銷分店事宜，為建立銷售通路做準備。

《彭博》報導，美國上個月已宣布針對中國製電動車提高近3倍關稅的計畫，最高稅率達到102.5%；歐盟也計劃對中國電動車提高關稅，部分車輛被課徵的關稅將高達48%。

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