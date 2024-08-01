美國持續制裁、成效卻未到位？美媒曝「這類」晶圓廠是關鍵

外媒指出，被美國政府列入黑名單的中國科技廠在白名單晶圓廠的幫助下，持續推進技術。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《 Tom's Hardware》報導，中美科技戰至今，美國政府已制裁了18家中國晶圓廠，但處在「白區」的中國白名單晶圓廠（white list fabs）數量，仍高達數十家。中國半導體產業在這些白名單晶圓廠的技巧幫助下，持續推進技術，包括中芯國際在先進製程方面仍取得進展。

報導指出，美國政府制裁的中國半導體取得的技術為先進製程，對於28奈米至90奈米等成熟製程技術，並不在美國規管行列。

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因此，包括美國、荷蘭和日本等科技公司均可出售成熟製程的相關設備工具給中國晶圓廠，而美國政府對於中芯國際與生產成熟製程的中國晶圓廠合作並未實行管制。

然，《 American Affairs》指出，美國加強出口管制，特別針對中國中芯國際和長江儲存、長鑫儲存等企業，將其列入管制黑名單，但這些企業卻持續獲得製造晶圓所需的精密設備，其背後到底有多少白名單晶圓廠（white list fabs）的助力，時值深思。

《 American Affairs》指出，現今中國半導體行業所用的手法，是透過未列入美國管制實體清單的中國白名單晶圓廠對西方採購相關設備後，就將這些設備安裝到已被列入黑名單的中國晶圓廠裡。

因此，儘管面臨美國強力壓制，但中芯國際仍可專注於擴大成熟節點的產能，並同時利用可用的西方工具來維持先進節點的生產，除了第二代7奈米製程技術中進行晶片生產，發展5奈米製程上也採用了技術複雜的多重圖案化技術。

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