Fed發出9月降息訊號！輝達飆升12.81％、台積電ADR強彈7.29％

聯準會主席鮑爾釋出將降息訊息。（彭博社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯準會（Fed）結束為期兩天的政策會議，將基準利率維持在5.25%-5.50%的區間，但為9月份寬鬆政策打開了大門，加上晶片股上漲，其中輝達大漲12.8%，激勵美股，道瓊工業指數上漲99.46點、0.24%，標普500和那斯達克指數分別收高1.58%、2.64%，費城半導體指數飆漲7.01%，台積電ADR強彈7.29%，收在165.8美元。

綜合外媒報導，聯準會主席鮑爾週三在記者會上表示，如果數據繼續讓央行相信通膨正在放緩，那麼央行可能已經準備好採取行動，如果通過這項測試，政策利率可能會在9月的下次會議上盡快降低。

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週三公布的數據顯示，7月美國私人就業人數增幅遠低於預期，顯示勞動市場持續緊張狀況有所緩解，並支持了央行降低通膨的努力

多數大型科技股重振雄風，AMD對人工智慧晶片2024年銷售預測樂觀，股價上漲4.36%，輝達則大漲12.8%，收復了本月部分跌幅，並創下自2月22日以來的最佳單日表現。蘋果和亞馬遜將於週四公布財報，分別上漲1.5%、2.9%。微軟在公布巨額人工智慧相關支出後股價下跌1.08%。

道瓊工業指數上漲99.46點或0.24%，收40842.79點。

標準普爾500指數上漲85.86點或1.58%，收5522.30點。

那斯達克綜合指數上漲451.98點或2.64%，收17599.40點。

費城半導體指數上漲343.03點或7.01%，收5233.18點。

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