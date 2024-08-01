不怕台股大怒神 首檔台股AI ETF「00952」8/16開募

全台首檔高純度台股AI ETF「凱基台灣AI 50（00952）」，將在8月16日開始募集（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕今年以來行情火熱的AI概念股，近期面臨嚴重修正，但回歸基本面，投信業者認為AI長線趨勢並未改變，全台首檔高純度台股AI ETF凱基台灣AI 50（00952），將在8月16日開始募集，該ETF發行價僅10元，採月配息、具平準金機制，預計9月5日正式掛牌。

凱基台灣AI 50（00952）追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet優選AI 50指數。凱基投信指出，該指數先以AI純度做為第一道防線，在39個次產業中，將AI相關產業營收占公司營收30%以上者，納入採樣範圍，再剔除近4季ROE平均最低5%、近1年下跌且波動最高5%的公司。之後再以過去12個月股價動能、價值成長、股息配發表現，做為排序條件，最後篩選出50檔指數成份股。

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臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet優選AI 50指數，自2016年5月成立以來，指數含息報酬累積達437.2%，遠勝同一時期台灣加權指數的287.5%；各年度殖利率表現，自成立以來也連續8年打敗台灣加權指數。

凱基投信也揭露00952的前10大成份股，第1大為世界先進、持股比重5.5%，其次是鴻海5%，台積電及台達電，持股比重均為4.4%；其他還有台光電持股4.2%、聯電4%、和碩3.9%、光寶科3.8%、英業達3.8%、佳世達3.4%。

考量產業表現有淡旺季，00952也設計淡旺季換股機制，凱基投信經理人施政廷指出，00952所追蹤指數設計每年於11月及5月共換股2次，11月換股拚股價，5月換股重股息，再搭配市場節奏切換ETF攻守位置，以實現股價成長與股息兼顧的目標。

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