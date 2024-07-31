台指期等3指數列為「窄基指數」金管會評估影響有限

針對台指期等指數被正式列為「窄基指數」，金管會證期局評估影響應有限。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕針對期貨交易所今日（31日）正式接獲美國商品期貨交易委員會（CFTC）通知，將台股期貨、小型台指期貨及客製化小型台指期貨改列為窄基指數。對此，金管會證期局回應，此案並未限制外資買賣台股集中市場的台積電個股及期貨市場的台積電個股期貨，期交所也評估美國境內交易人占我國期貨市場比重低，因此，影響應有限。

根據美國期貨交易委員會（CFTC）規定，若三個月內有超過四十五天，某單一個股權重超過三成，因為過於集中，將被歸類至「窄基指數」，而撤銷投資許可，影響是美系外資就無法買賣窄基指數期貨。

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證期局表示，期交所的大小台期貨因台積電占台股加權指數權重，自今年2月15日至4月29日，累計逾45日超過30%，台股加權指數已經符合窄基指數定義，因此，期交所於今年4月29日以電子郵件通知CFTC。

而期交所並於今日接獲CFTC通知前揭商品成為窄基指數期貨，美國境內交易人將無法交易，期交所已於今日上午辦理市場公告。

不過，金管會強調，此案未限制外資買賣台股集中市場的台積電個股及期貨市場的台積電個股期貨。此外，期交所評估美國境內交易人占我國期貨市場比重低，去年僅約0.7%，影響應屬有限。

此外，期交所也已積極持續推動3大事項，以吸引外資參與我國期貨市場，包括：第1、主動關懷美國投資人，視其需要提供必要協助；第2、持續辦理機構法人交易獎勵活動，積極吸引外資參與；第3、積極拜訪其他非美系國家外資，鼓勵其參與我國期貨市場。

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