日砸5.53兆日圓干預匯市 升息至2008年來最高利率

日本當局7月花費5.53兆日圓來支撐日圓貶勢，日圓疲軟推動日本央行升息。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據週三（31日）公佈的官方數據顯示，日本當局7月花費5.53兆日圓（台幣1.15兆元）來支撐日圓貶勢，日圓疲軟推動日本央行升息。

日本財務省的數據揭露了6月27日至7月29日期間的干預支出數據，該金額大致符合預期，此前日本當局多次警告稱，他們將採取行動應對過度波動的貨幣走勢。

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日本對外匯市場的最新干預是在日圓兌美元匯率跌至38年來的低點後不久進行。5月下旬，日本政府確認該國自2022年10月以來的第一輪貨幣干預。

由於貨幣疲軟，日本央行週三將基準利率從先前的0%至0.1%範圍上調至0.25%左右。預計此舉將標誌著日本央行自2008年以來的最高利率。

日本央行做出決定後，日圓大幅上漲，最後交投於1美元兌150日圓左右。這與本月初形成鮮明對比，當時日圓兌美元匯率自1986年12月以來首次跌至161.96日圓。自從日本央行3月結束負利率貨幣政策以來，日圓一直面臨持續壓力。

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