童子賢：停滯辯論綠能與核能 會讓台灣優勢變弱勢

童子賢今天出席「2024HBR台灣企業領袖100強」贈獎典禮。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）董事長童子賢今天表示，目前全球電力產值已經超過石油，成為現代文明運作的基礎，而台灣現在是全球AI發展的核心，若在發電議題方面始終停滯在辯論「核能與綠能的選項」，不排除可能會把台灣原先所擁有的優勢搞到變成弱勢。

童子賢今天出席「2024HBR台灣企業領袖100強」贈獎典禮，會後對媒體指出，台灣應該做好電力供應的準備，因為AI與電動車的新流行趨勢正在發生，而台積電（2330）所代表的先進晶片製造，正是台灣競爭力的象徵，在AI的發展上，台灣處在有利位置，應該要小心維繫這個優勢。

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童子賢說，發電方式固然很重要，裏頭的重中之重是選擇「不排碳」的發電，「而且要重視包括氫能、地熱能、潮汐發電、碳捕捉的研發」，為了防治地球暖化，不應排斥任何一種不排碳發電的選項，當然「也不要排斥不排碳的核能發電」。

童子賢強調，綠能的理想很好，但是目前有兩個關鍵缺點，首先是綠能的建設比想像中緩慢，全球20年來的太陽能發電只達到總用電的5.5 %，全球的風力發電只達到總用電的7.8 %，不足以穩定供電，同時快速減少碳排，「排斥核能，獨尊綠能，是一種偏食現象。只會造成地球暖化問題無解」。

其次，太陽能發電耗用土地面積太大，風力發電也會耗用很大的離岸海洋面積，這在土地面積狹小與地狹人稠的台灣，會造成生態與環境嚴重超過負荷，因此要節制使用，台灣要做好「國土規劃」，而且需謹守「沒有做好環境保護就沒有綠能。沒有做好農業保護就沒有綠能」，應讓「核綠共存」，才能夠提供台灣穩定發電、減少環境破壞、控制發電成本。

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