露天攜手CYBERBIZ 推雙平台開店服務

露天市集和CYBERBIZ策略合作。圖左為露天總經理曾薰儀、右為CYBERBIZ執行長蘇基明。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕本土C2C（個人對個人）電商平台「露天市集」、零售品牌服務商CYBERBIZ（順立智慧）今日宣布策略合作，推出「平台+品牌官網」雙平台服務。露天總經理曾薰儀說明，未來CYBERBIZ商家客戶放在官網中的商品也會串接到露天平台、供消費者瀏覽選購，意即露天每月千萬的瀏覽人數將導流到CYBERBIZ的商家中，露天也可藉此擴大平台中的賣家數與商品數。

曾薰儀指出，露天市集中有約6成賣家有實體店或官網，因此一直想要深化賣家服務，不過去年露天正與PChome商店街進行整合，從今年上半年開始與CYBERBIZ洽談、最終參與策略投資，並於第二季開始整合，第三季正式推出服務，預期第四季就可為有意願的露天商家完成網店升級，未來商戶可有露天平台店、官網與OMO（線上線下虛實整合）服務等，11月正式上線。

請繼續往下閱讀...

熟悉電商產業的學者指出，美國、中國的電商平台多會開放API給商家、供應商串接，因此商家只要在自己的官方後台系統操作，即可在不同平台管理商品，但台灣本土電商並未這麼做。而曾薰儀認為，電商產業應該要彼此合作、開放，才能一起成長，並幫助到更多店家與供應商，進而讓消費者有更好體驗。

CYBERBIZ執行長蘇基明則說，CYBERBIZ主要協助商家建立官網與OMO服務，累積至今已服務3.5萬家品牌客戶，但近年流量成本持續攀高，希望藉由與露天市集合作、為商家導流，整合資源一起把產業做大，此服務也同時能協助商家深化品牌經營，而商家也可透過CYBERBIZ系統彙整會員數據，並強化線下通路經營。

透過策略聯盟打造的雙平台開店導流方案，首先將邀請露天旗下商店街店家為第一批加入的對象，自8月1日起店家即可選擇升級方案，使用CYBERBIZ方案建立品牌官網，就享有露天的平台搜尋推廣導流，同時露天會將串接商品資料轉移、原平台商店自動轉址、老客戶通知，以及平台商品賣場頁和商品導流頁同步更新，快速開啟雙平台開店導流方案的OMO線上線下整合業務。

露天以匯聚全台3億件商品、超過百萬的賣家提供多元媒合交易的優勢，結合CYBERBIZ串連線上、線下會員數據和整合全通路各項資源，未來零售品牌商可以在平台流量支持下，透過多渠道整合線下展店、實體門市以進行電商業務開展，並自行經營會員和分析數據，打造線上線下流暢、不間斷的購物體驗。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法