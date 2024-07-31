金融三業上半年獲利破6千億 創史上同期新高

根據統計，金融三業今年上半年獲利突破6千億，是去年全年的86.2%。圖為金管會主委彭金隆。（資料照/記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕「金融三業」（銀行、保險及證券投信期貨）最新獲利出爐，開出漂亮成績單！根據金管會最新統計，金融三業今年上半年獲利突破6千億元大關、達6061.76億元，較2023年上半年大增61.72%，更創史上同期最高；展望下半年，若情勢沒有出現太大轉變，今年全年也可望創下史上第一。

金融三業包括：是指「銀行」、「保險」及「證券投信期貨」業，是檢視國內金融機構獲利表現，最具全面性的指標。若以全年統計來看，金融三業歷年獲利最高是2021年的9366億元，史上次高為去年（2023）年的7036億元。

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「以整體營運狀況來看，金融三業今年很有機會賺破兆元！」國銀主管說，根據金管會統計，今年前6個月獲利已經突破六千億元，不用2個月就可以提前超越史上次高紀錄；至於目前全年史上最高是2021年創下的9366億元，今年全年要超過這個紀錄並不是難題，甚至還可以一舉衝刺突破兆元大關。

根據統計，今年上半年金融三業是去年同期年增達61.72%，光是六個月的賺的錢，已經來到2023年全年度的86.2%。

就金融三業來看，首先，在「銀行業」部分，又可細分為「銀行六業」，包括：國銀（本國銀行）、外銀、陸銀、信合社、票金公司及儲匯；金管會表示，銀行業上半年大賺3003.8億元，也同樣是歷年同期最高紀錄，較去年同期年增11.6%，尤其，銀行業對整體金融三業之獲利貢獻度最高，比重達49.6%。

國銀、外銀、陸銀、信合社、票金公司及儲匯今年上半年的獲利年增率，依序為+11.8％、+21.0％、+34.1％、+7.3％、+4.9％及-13.4％，也就是說，「儲匯」是唯一衰退者，其他銀行五業均同步上揚；銀行局官員表示，儲匯只能承做存款業務，不能辦理放款，雖然台股大好，但由於央行升息導致利息成本增加，使得儲匯獲利不成長反衰退。

其次，今年上半年（1~6月）保險業（壽險業與產險業）獲利合計為2297億元，較去年同期大增1741億元，年增率高達313%，獲利表現已從谷底大舉反彈。

為何保險業上半年獲利幅度如此大？金管會保險局官員表示，主要受到今年以來資本市場大好，壽險業者實現資本利得，加上避險操作相對得宜，而產險公司的業務承保利益及財務投資利益雙雙增加，導致獲利表現出現勁揚。

再者，根據金管會統計，證券投信期貨業今年上半年獲利760.96億元，年增率也相當強勁、高達51.78%。其中，「證券商」的經紀、承銷及自營業務收入全面增加，使得稅前盈餘達604.57億元，較去年同期增加56%。

至於「期貨商」則是受惠經紀業務市場交易量成長，拉抬經紀業務收入，同時自營操作表現也較佳，上半年獲利41.68億元，年增18.81%；「投信業」上半年賺了114.71億元，年增45.7%，主因原因是資產管理規模上升，拉抬投信金經理費收入成長。

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