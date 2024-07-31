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光寶科宣布新併購案 子公司揮軍全球智慧交通市場

2024/07/31 19:02

光寶科今天表示，子公司光林智能宣佈收購全球LED工業照明大廠「Dialight」旗下的交通事業部。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕光寶科（2301）今天表示，子公司光林智能宣佈收購全球LED工業照明大廠「Dialight」旗下的交通事業部，踏出全球智慧交通領域戰略佈局的第1步，未來雙方將持續深化技術整合，確保各項AI智能交通服務有效節能50％、降低維運成本30％，並減少碳排30％。

光林智能總經理金海濤表示，公司的智慧交通領域戰略佈局包括交通號誌系統管理、道路照明、交通監測、電動車充電站，再到AI智能管理平台，未來將持續投入開發、整合AI智能交通維運技術，促進城市基礎建設升級，同時提升和營運效率。

根據光林智能公開資料，Dialight 自1938年起以製造航空儀表板訊號燈起家，伴隨LED技術演進，推出一系列工業照明設備與交通號誌系統產品，其技術開發遵循北美照明工程協會（IESNA）標準，交通產品亦符合美國規範（ITE），是美國與加拿大主要交通號誌系統供應商。

光林智能認為，透過併購Dialight交通事業部，自身市場定位可望從北美最大交通號誌服務商躍升至全球領先地位，基於城市減碳的大藍圖，同步布局各項基礎建設的碳管理，再橫向整合智能交通監控、電動車充電設備等裝置，擴大碳管理場域，在數位與永續的轉型雙主軸之下推動「道路智動化」。

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