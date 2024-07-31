冷氣、冰箱能效標示不實 能管法修正罰鍰拉高5倍

經濟部力拚深度節電，預告「能源管理法」部分條文修正草案，業者若販售能效標示不實的冷氣機、冰箱等，罰鍰將提高5倍。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部力拚深度節電，30日預告「能源管理法」部分條文修正草案，為維護消費者權益，業者若販售能效標示不實的冷氣機、冰箱等，罰鍰將提高5倍，最高達50萬元，還能按次處罰，且可公布不肖廠商名單。

能源署表示，全球超過120個國家共同倡議「全球再生能源及能源效率宣誓」，主張至2030年能源效率年均改善率從2%提升至4%；能源署官員表示，台灣也有能力達標，節約能源是達成淨零的關鍵作法之一，修法重點在強化能源需求面管理、提升能源效率。

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市售冷氣、冰箱等家電設備依規定要標示能源耗用量、效率等，民眾選購可參考家電能效標準，如汰換一級能效的家電還可享中央補助三千元等。

能源署官員說明，產品製造、上市都要符合能效標準，但要嚇阻違法行為，例如二級冷氣卻標示一級，會有誤導消費者嫌疑，因而修法將罰鍰拉高，從過去2萬以上10萬元以下罰鍰拉高5倍，且新增主管機關可公布特定違法廠商、業者名稱及違法事由，官員強調，仍會先限期改善，屢勸不聽才會走到開罰並公布業者名稱。

另外，此次修正條文第6-1條，增訂能源供應事業應公開能源銷售統計資料，但資料種類、範圍、期間、公開方式、公開時間等要於子法另訂。

官員解釋，此能源供應業為台電，目前雖已有揭露各縣市售電資料，但地方政府、NGO民間團體，希望有更詳細資料，以了解各地電力分布、集中於哪個行業別等，進行深度完整的節電規劃；但會考慮資料公開，不能間接揭露個別廠商資料，另外，修法也並無針對個別的能源供應業規範，例如離岸風電廠商不會納入，主要是以台電系統為主。

至於地方政府也納入可執行能管法有關能源用戶查核事項，官員解釋，主管機關包括中央與地方政府，但原法規只訂中央主管機關得派員或委託專業機構或技師，因此完善法規，讓地方政府有需求也可委託第三方機構，對節能與用能設備管理及稽查。

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