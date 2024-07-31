欣興：Q3營收微幅季增 AI產品持續成長

欣興董事長曾子章看好公司在AI領域發展前景。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC載板廠欣興（3037）今日召開法說會，正面看待下半年，展望第三季，欣興表示，AI相關產品持續成長，包括AI伺服器、AI PC與AI手機，至於消費性電子、電腦可望恢復季節性走勢，整體來看，第三季營收有望微幅季增，載板以及PCB事業部整體表現優於上半年，但仍需觀察總體經濟、通膨等不確定因素。

欣興指出，目前看來，市場尚未全面復甦，AI、雲端應用持續成長，消費性電子恢復到季節性成長，有望優於上半年，隨著下半年稼動率增溫，營運有望逐季成長，美系客戶AI板新品將在第四季開始貢獻營收。

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欣興表示，PCB業務持續開發新品，降低消費性產品比重，包括AI加速卡、伺服器、光通訊、低軌衛星開發皆有初步成長，至於第二季毛利率下滑至13.21%，主要受到載板業務近幾年資本支出提升，使得折舊費用增加，除了AI產品之外，其他產品需求不強，稼動率相對不理想，新廠效率也尚未顯現，因此對毛利率帶來挑戰，若新品提早量產，加上產線優化，可降低折舊影響，有助毛利率提升。

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