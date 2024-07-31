Google發表台灣AI發展白皮書 向政府提3建言

Google今天舉辦「智慧台灣計畫」媒體交流會。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕Google從2018年起推動「智慧台灣計畫」與各項倡議，協助台灣把握AI浪潮、邁向亞洲矽谷的願景，今天公布「台灣AI發展與治理」白皮書，向政府提出3項建議，包括投資AI基礎建設、發展AI人才培育體系、促進AI科技普及化。

Google今天舉辦「智慧台灣計畫」媒體交流會，經濟部政務次長何晉滄、數發部政務次長林宜敬等政府官員都出席。

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Google台灣政府事務及公共政策副總經理陳幼臻指出，台灣擁有悠久的半導體產業聚落和優秀的人才，且民眾對新科技接受度高，有穩定發展AI的關鍵優勢，為了邁向AI時代，Google在白皮書中提出3個政策建議。

第一，投資AI基礎建設、打造鼓勵創新的環境。網路與運算的基礎建設為推動AI發展的關鍵，需要政府資源投資AI研發以及網路、運算的基礎設施，並開放資源給公私部門的研究和開發團隊，促進AI科技被廣泛應用與激發創新。

第二，發展AI時代下的人才培育體系，協助勞工因應AI轉型、強化AI專業人才培育。政府可與企業合作，除了提供勞工技能培訓、增加在地AI人才，同時鼓勵企業推出跨領域的技能培訓、證書課程，並吸引世界頂尖的AI人才來台。

第三，促進AI科技普及化。政府機關率先採用AI科技，有助於培育社會大眾的AI素養、提高企業運用AI技術意願，推動普及；同時協助傳統產業與中小企業導入AI，制定全國性的策略、提供技術指導還有AI教育訓練、推出低利貸款和補助計畫，鼓勵各行各業應用AI技術。

Google委託Access Partnership研究發表的《2024台灣經濟影響報告》指出，如果台灣企業運用由AI驅動的產品和解決方案，預計能在2030年獲得3.2兆新台幣的經濟效益，相當於台灣目前GDP的13%以上。

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