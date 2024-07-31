何時可以減少停電跳電？郭智輝鬆口曝時程表

經濟部長郭智輝今天出席「2024HBR台灣企業領袖100強」贈獎典禮。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕經濟部長郭智輝今天出席「2024HBR台灣企業領袖100強」贈獎典禮，會前接受媒體聯訪時談及電力問題，郭重申，台灣並不缺電，盡量在今年底、明年中減少停電或跳電的現象，對於發電的形式，「我所有的電都支持」，倘若供電順利，下半年景氣也不會太差。

郭智輝強調，台灣並不缺電，是因為匱線太多、變電所使用已久，或是陳舊區域用電量增加，多少會影響到供電品質，所以才會產生跳電，也可能是外部因素影響，例如閃電擊中線纜的機率極低，但前幾天就發生在花蓮和平電廠，台灣發電量絕對可以滿足所有用電需求，會儘速改善輸電品質、外在環境造成的影響。

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郭智輝表示，台灣並不存在「用」或「不用」核電的問題，「如果今天國會通過了，要我執行核電延役，我們就會馬上執行，若國會通過不能再用核電，我們也會馬上執行」，經濟部沒有特定立場，「我支持所有發電形式」，目前必須適時執行老舊設備檢修，盡量讓發電機組維持良好狀態。

關於下半年的景氣，郭智輝坦言，呼籲各界能夠支持電廠運作，「如果大家能夠很理智的來支持的話，我相信景氣也會因為供電順利，這個不會太差」，現階段賴清德總統已經定調半導體發展方針，對於所有AI晶片大廠，「我們都希望他們到台灣來設立數據中心或者研發中心，對台灣未來10年、20年的競爭力具有重大的影響」。

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