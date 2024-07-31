為何蘋果棄輝達採Google晶片 可追溯至2008年舊怨

蘋果不用科技龍頭輝達的高階晶片，轉採Google晶片打造AI。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據蘋果日前最新技術文件透露，Apple Intelligence背後的兩大AI模型，採用Google研發的張量處理器（TPU）進行訓練，而非使用輝達GPU，主要與輝達供不應求有關，但有外媒揭露兩家公司早在多年前就有紛爭，稱蘋果寧願選擇其他性能較弱的晶片廠商，也不願依賴輝達。

外媒報導，蘋果週一（29日）發佈的研究報告中指出，將採用Google設計的晶片，為即將推出的AI工具和相關功能提供動能，引發市場熱議，因為目前市場上最受歡迎的是由輝達（NVIDIA）推出的AI處理器，而蘋果堅決不採用輝達，背後原因其實與兩家公司在2006至2009年間的一段舊怨有關。

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據了解，蘋果與輝達兩家公司其實曾密切合作過，蘋果2001年1月發表的Power Macintosh G4（Digital Audio）就是首次搭載輝達GPU的Mac，後來在2004年輝達因無法交付顯卡GeForce 6800 Ultra DDL，導致蘋果的Apple Cinema Display被推遲，不過矛盾還未生根，雙方仍持續合作。

直到2008年，蘋果使用輝達Geforce 8400M與9400M來打造MacBook Pro機款，但當時輝達GPU系列因高熱量和糟糕的封裝設計，使晶片組早期故障率高達40%，影響包含蘋果在內的多家筆電商，而輝達一開始並不承認其錯誤，不願賠償蘋果MacBook Pro的維修費用，最終是在蘋果、Dell和HP的集體訴訟下，被迫更換有缺陷的GPU。

這也導致蘋果與輝達的關係完全破裂，自此之後，輝達的產品再也沒有出現在蘋果的產品線中，有消息人士透露，在此之前，雙方曾簽署過一項協議，輝達承諾支付因製造缺陷而導致的任何故障成本，但輝達並未兌現。

另外，隨著iPhone不斷的進階，改變了行動運算市場，意味蘋果手機很需要GPU，因此當時市場就謠傳輝達可能再成為蘋果的合作對象，怎料蘋果最終選擇三星晶片，甚至開始轉向自研晶片，而輝達可能認為自家專利也適用於智慧手機中的GPU，便衍生出讓其他公司購買其技術專利的念頭，並於2013年時對高通與三星提起專利侵權訴訟，還試圖讓蘋果也支付專利費用，這才加劇了雙方關係破裂的局面。

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