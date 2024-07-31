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童子賢：AI熱潮強強滾 從半導體旺到手機筆電零組件

2024/07/31 16:00

和碩董事長童子賢今天出席「2024HBR台灣企業領袖100強」贈獎典禮。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）董事長童子賢今天出席「2024HBR台灣企業領袖100強」贈獎典禮，談到人工智慧（AI）技術在晶片大廠新品推陳出新之下，未來1、2年的手機、個人電腦等終端裝置將非常熱鬧，「這個（AI）熱潮強強滾」，從半導體到零組件等產業都會雨露均霑。

童子賢表示，AI是非常重要的新產業趨勢，從2017年的「Charter GPT」或「BERT」，直到後來出現新演算法，讓人工智慧開始強化模仿人類，起初不少人覺得「AI只是陌生的工具」，只有工程師、科學家、設計師能夠操作，而非普羅大眾，不過，如今Chat GPT已被民間廣泛使用，「所謂的AI的民主化就開始落實了。」

童子賢認為，由於每個人都有AI近用權，不再只有專業人員才能接觸，邊緣運算裝置、神經處理器（NPU）因此出現加速、爆炸性成長，未來輝達（NVIDIA）Blackwell AI伺服器將負責雲端高速運算，未來與運算相關的設備也都會出現熱潮除了半導體到零組件，還有散熱模組等。

童子賢提到，目前為止尚無法以三言兩語形容產業對於AI伺服器產品的出貨盛況，「如果可以勉強形容，就是說出貨很熱鬧、強強滾這樣子」，至於新產品細節，各個專業廠家都有各自的揭露流程，該公告的都會公告。

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