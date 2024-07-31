台海緊張影響海纜安全 Google台灣：資料已分散備援

Google今天舉辦「智慧台灣計畫媒體交流會」。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕海底電纜是全球網路資訊傳遞的重要管道，Google近年投資好幾條在台灣上岸的國際海纜，而在台海地緣政治因素下，外界擔憂若海纜遭破壞可能會影響Google的網路或資料存放。Google今天對此回應，在海纜佈局上，公司採取多點分散的方式來平衡風險，雲端上的資料也會分散到不同區域進行備份。

Google今天舉辦「智慧台灣計畫媒體交流會」，本報記者提問，Google近年投資數條在台灣周圍的海纜，但美國官員傳出已警告Google和其他電信公司，中國的海纜維修船可能破壞太平洋區域的海纜，進一步影響網路通聯，針對這樣的風險，Google有何因應措施？

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Google台灣總經理林雅芳對此回應，公司在全球海纜的佈局上，已多方考量這些地緣政治、地理環境帶來的風險，採取多點分散的建設方式來平衡風險，因為Google要服務全球使用者，不會因單一地點的危險而去影響全球使用者的服務，會在使用者體驗與地緣政治風險中取得平衡。

Google台灣政府事務及公共政策副總經理陳幼臻指出，Google資料中心、海底電纜都是以全球性基礎建設的概念在營運，如果某個地方的設施因為被破壞而停擺，雲端區域上的資料都還是可以移到其他的雲端區域運作，並不會因為某地區的海纜或基礎建設被破壞，而導致服務停擺。

陳幼臻強調，「備援的概念是打散的」，Google雲端上的資料會分散到不同的區域進行備份，例如當企業客戶的資料放在Google雲端上，當主區域的資料由於物理性破壞而無法存取時，客戶還是可以登入帳號、動用權限恢復其他備援資料。

陳幼臻認為，這即是Google在全球範圍運作的好處，當資料分散到全球各個區域備援時，就能用快速的方式統整、恢復回來，而不用擔心是存放在哪個國家，而這也是為什麼Google持續在海底電纜、資料中心方面佈局，在全球建立綿密的網絡，當這個網絡其中一部分發生狀況，還是有其他備援網絡可以保存資料。

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