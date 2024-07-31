智崴投資20億橋科設廠 1期廠房明年第4季完工

智崴資訊投資20億元進駐橋頭科學園區，1期廠房新建工程今天舉行動土典禮。（高市府經發局提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕智崴資訊公司投資20億元進駐橋頭科學園區，1期廠房新建工程今天舉行動土典禮，董事長歐陽志宏表示，智崴集團從高雄起家，對高雄有深厚感情，希望投資案為在地創造更多就業機會。

動土典禮今天上午9點在橋科園區舉行，由高市副市長羅達生、經發局長廖泰翔、南科管理局長鄭秀絨及智崴集團董事長歐陽志宏等人祈福起鏟。

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羅達生致詞表示，智崴資訊2001年成立，在軟硬體研發、製造到系統整合、場域設計規劃和數位內容創作，擁有豐富經驗、競爭力，不僅在全球各大主題樂園搭建超過100座大型體感遊樂設備，甚至打造破金氏世界紀錄的體感遊樂設施，獲得主題樂園界的奧斯卡「西婭獎（Thea Awards）-最佳傑出成就獎」殊榮，可說是飛行劇院遊樂設備領域的領導者。

羅達生說，橋科20億元新廠房投資案，不僅將為智崴帶來更大產能，更將帶動高市數位內容產業的快速發展，吸引更多投資，把高雄打造為國際數位娛樂和科技創新樞紐。

廖泰翔指出，高市府與數位部數產署合作，連續4年輔導智崴參與IAAPA（國際遊樂園及景點協會）等大型國際展會，並通過以大帶小方式，媒合智崴與高雄在地廠商合作，拓展海外市場，藉此為高雄的軟、硬體產業帶來更多機會和發展。

歐陽志宏說，疫後時代國際主題樂園大型高階遊樂設備市場需求顯著擴大，主題樂園巨擘迪士尼今年宣佈，未來10年內將投資600億美元於主題樂園、渡假村和郵輪業務，沙烏地阿拉伯也積極推進「願景2030」大舉投資主題樂園及遊樂設施。他表示，因各地投資主題樂園等娛樂設施，以及疫情後大型高階遊樂設備產能不足，智崴為取得市場先機，因此今年投資廠房興建，以填補產能不足的市場空缺。

智崴資訊說明，橋科分公司佔地2公頃，總投資金額預計20億元，第1期新建工程將於明年（2025年）第4季完工。

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