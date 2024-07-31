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擴增大型高階市場產能 智崴橋頭科學園區分公司動土

2024/07/31 12:20

擴增大型高階市場產能，智崴橋頭科學園區分公司動土，圖為智崴集團董事長歐陽志宏。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕為擴增大型高階市場產能，智崴（5263）今（31）日舉辦「橋科分公司一期廠房新建工程動土典禮」，包括高雄市副市長羅達生、南部科學園區管理局局長鄭秀絨、高雄市政府經濟發展局局長廖泰翔、中山大學校長李志鵬及智崴集團董事長歐陽志宏均親自出席。

智崴表示，橋頭科學園區分公司佔地共2公頃，總投資金額預計達20億元，第一期新建工程主要為大型高階遊樂設備研發製造使用，預計明年第四季完工。

歐陽志宏指出，今年以來國際主題樂園大型高階遊樂設備市場需求擴大，為因應市場推升的需求，智崴選定鄰近高雄總部且交通便利的橋頭科學園區興建設備廠房，未來橋科廠房將作為更先進的大型遊樂設備研發、製造及測試的空間，擴增大型高階市場產能。

他認為，隨著主題樂園巨擘迪士尼於今年宣佈，未來10年內將投資600億美金於主題樂園、渡假村和郵輪業務；沙烏地阿拉伯也積極推進「願景2030」大舉投資主題樂園及遊樂設施，加上疫情後大型高階遊樂設備產能不足，智崴橋科廠房的興建，將能填補產能不足的市場空缺，以便迎來更多訂單。

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