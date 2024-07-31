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中國4家翻譯軟體遇敏感字直接刪除 「這家」最嚴格

2024/07/31 14:52

中國對於網路平台審查愈趨嚴格，主要幾家翻譯軟體遇敏感字就直接跳行或刪除，不會提示用戶。（美聯）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕最新研究發現，中國的翻譯軟體會根據內容「自動」選擇跳過某些句子或內容。加拿大「公民實驗室」（The Citizen Lab）指出，4家中國線上翻譯軟體會在翻譯內容上執行自動審查，遇到敏感字就直接跳行，以阿里巴巴執行的審查最嚴格。

「公民實驗室」指出，在中國最主要的5家線上翻譯，有4家為中國公司，包括阿里巴巴、百度、騰訊和有道，唯一1家在中國境內被允許使用的外國公司是微軟的Bing Translator。但經過測試，這5家都在翻譯內容上進行自動審查。

一旦翻譯文章或字句觸發審查，這5家翻譯軟體通常會不同程度的省略違規的字行、句子或整個翻譯輸出，以阿里巴巴執行的審查最嚴格，其次是有道，然後是騰訊。百度和微軟的審查規則相對較少。

唯獨提及中國國家主席習近平，如「習書記」、「習主席」和「習大大」的內容，及「習斤憑」和「刁近平」、「刁包子」和「維尼」等隱晦詞語，這5家翻譯軟體均會審查。

除微軟之外，中國這4家翻譯軟體也會針對民眾對政府的批評言論給予過濾。以一般批評為例，報告發現「政府忽悠群眾」詞句受到審查。

研究指出，中國主要審查與其政治和宗教理念相悖的內容。除阿里巴巴外，其它幾家公司都是進行暗自審查，在用戶毫不知情的情況下進行。一旦觸發敏感詞或行，或句子，它們會自動刪除相關字詞或跳過相關行的內容，而不會給用戶任何提示。

研究人員指出，中國所審查的宗教翻譯，大多都與法輪功有關，當中微軟的翻譯審查非常嚴苛，包括許多演化或拼音相近的字詞都會一併被審查。另外，美國政治內容也受到了審查。例如，天佑川普（God bless Trump）被審查，「川普+包子」也被審查。

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