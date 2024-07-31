不只書香、還有酒香，誠品「法國香檳博覽會」明日登場。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕不只有書香、還有酒香！適逢誠品生活（2926）35週年慶，旗下誠品酒窖舉辦歷年來最大香檳主題派對，「法國香檳博覽會」明日於松菸登場，雖然只有短短4天，但精選法國香檳區46個品牌，逾450款共8000瓶以上佳釀，博覽會還有香檳講堂、試飲體驗等活動。

誠品酒窖創立於1994年，是誠品旗下餐飲事業部門一員，目前全台共有7間誠品酒窖門市，坐落於台北、新北新店及台中市中心，店內不僅有商品展示，也提供各項服務，包括葡萄酒品飲及專業建議等。

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誠品酒窖表示，此次博覽會有「百年菁英」、「創新突破」、「世紀傳奇」、「經典永恆」、「穿越時空」、「典藏霎那」共6大展區，蒐羅法國皇室最愛的Andre Clouet、傳承百年香檳家族Henriot、「香檳界勞斯萊斯」Krug、以頂級酒款「白中白香檳伯爵」聞名全球的Taittinger、LVMH集團時尚寵兒Veuve Clicquot，還有經常出現在007系列電影、詹姆士龐德最愛香檳Bollinger、不甜香檳原創始祖Pommery、來自「酒神噴泉」的獨立精緻小農香檳Domaine Collet Champagne等，民眾可以購票進場。

博覽會期間，戶外還有「金星啤酒」快閃酒吧帶來最新Rose粉鑽啤酒、生啤、經典原味啤酒試飲體驗，無論初階酒迷還是資深品飲玩家，可來體驗美好微醺時光。

警語:提醒未滿18歲請勿飲酒，禁止酒駕，飲酒過量，有害健康，活動詳見https://pse.is/69hgx3

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