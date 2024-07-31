馬杜羅當選連任 委內瑞拉青年痛哭：只剩出走一條路

委內瑞拉本月28日舉行總統大選，現任總統馬杜羅（Nicolás Maduro）以51.2％得票率，擊敗競爭對手，贏得自2013年當選以來，第3個6年任期。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕委內瑞拉本月28日舉行總統大選，委內瑞拉國家選舉委員會宣布，現任總統馬杜羅（Nicolás Maduro）以51.2％得票率，擊敗得票率44％的反對派候選人龔薩雷斯（Edmundo González），贏得自2013年當選以來，第3個6年任期。選舉結果公布後，有委內瑞拉青年痛哭表示，本屆大選是「我們最後機會」，稱若馬杜羅繼續執政，他將遠走他鄉，並相信會有數百萬委內瑞拉年輕人都選擇跟他相同的道路。

綜合媒體報導，雖委內瑞拉國家選舉委員會宣布馬杜羅當選連任，但由於大選投票過程疑點重重，像是投票應於當地時間下午6點結束，但許多投票所仍允許人們進去投票，導致選舉結果更延遲6小時才公布，且效忠馬杜羅政權的委內瑞拉國家選舉委員會並未提供計票細節等，種種疑點讓外界對開票結果存疑，質疑選舉舞弊。

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委內瑞拉國家選舉委員會公布選舉結果後，許多當地青年感到失望。一名23歲、剛從大學畢業的委內瑞拉青年薩爾塞多 （Jorge Salcedo） 表示，本屆大選是「我們最後機會」，稱不知道馬杜羅政權是否會在委內瑞拉繼續執政下去，但他很確定，如果馬杜羅繼續執政，將有數百萬名年輕人將和他一樣，離開這個國家，因為「在委內瑞拉沒有其他事可做」。

薩爾塞多一想到必須離開家人到國外謀生計就哭了，稱自己流著委內瑞拉的血，離開委內瑞拉就像身體很重要一部分被移除一般，讓他感到生不如死。

根據聯合國數據顯示，在原油價格下滑、貪腐以及政府管理不當引發嚴峻經濟政治危機下，自2014年以來，委內瑞拉3000萬總人口中已有逾700萬人離鄉出走，到海外謀求生計。

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