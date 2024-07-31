日盛台駿興櫃將轉上市8/20掛牌，承銷價30元8/14日抽籤（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕興櫃股日盛台駿國際租賃（6958）將轉上市，配合上市前公開承銷，將於8月8日至12日辦理公開申購，額度4000張，承銷價30元，8月14日抽籤，預計8月20日掛牌。日盛台駿今日股價開高後在平盤上下震盪，至上午10時45分約報41.15元。

日盛台駿2023年營收106.03億元，2024年上半年為57.71億元，年增15.22%。2024年第1季合併營業毛利10.14億元，年成長19%。

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日盛台駿集團現有員工數逾1300人，事業版圖橫跨台灣、中國及泰國。轉投資的主要子公司包括日盛全台通、日盛全能源以及位於蘇州的日盛國際融資租賃公司、台駿國際融資租賃公司，目前在台灣有12個營業據點，在中國於18個重要城市拓展業務，泰國租賃子公司Infinite Leasing（Thailand）設立於曼谷。

在台灣的核心業務涵蓋車輛分期、企業融資、長期租車以及綠能投融資；中國則專注於設備融資租賃業務；在泰國則以企業融資、車輛分期為主。

考量外部市場需求轉強、升息趨緩，加上內部數位轉型有成的各項因素，法人樂觀看待日盛台駿後續營運動能。

日盛台駿董事長簡志明表示，企業融資、綠能投融資等新興業務及東協市場，將是日盛台駿高速成長的驅動力；此外，全球升息逐漸進入尾聲，也有利於租賃業降低營運資金成本及提升獲利。

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