中國沒錢了？Q2金飾需求刷15年來同期新低 與世界黃金需求兩極化

數據顯示，今（2024）年Q2世界黃金需求總量創同期有史以來新高，然而中國市場金飾第2季需求僅86噸，創下自2009年以來的同期新低。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕數據顯示，今（2024）年Q2世界黃金需求總量創同期有史以來新高，然而中國市場金飾第2季需求僅86噸，創下自2009年以來的同期新低，同時，中國金飾第2季銷量較十年均值低逾39%，且今年上半年，中國金飾消費年減18%至270噸。

中國《界面新聞》報導，世界黃金協會近期發布2024年第2季《全球黃金需求趨勢報告》指出，第2季包含場外交易在內的全球黃金需求總量達1258萬噸，較去（2023）年同期成長4%。而這項數據也是有該項統計以來，歷年同期中，最強需求的1季。

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根據數據，全球官方黃金儲備增加184噸、年增6%；黃金投資需求較去年小幅成長至254噸；全球電子業用金年增14%，科技用金需求年增11%；全球金飾需求則年減19%至391噸。

雖然全球市場需求熱絡，但中國方面，金飾需求第2季僅86噸，創下自2009年以來的同期新低。同時，中國金飾第2季銷量較十年均值低39%，且今年上半年，中國金飾消費年減18%，至270噸。

報告表示，中國今年3月金價大漲10%，隨後4、5月，金價也持續上漲，且屢創新高，但由於中國經濟成長放緩，使得中國消費者的黃金購買力降至2013年以來的最低水準。

報告還指出，中國消費者對支出日趨謹慎的態度，也是金飾需求疲軟的原因之一。同時，中國房市持續低迷、當地資產表現疲軟以及經濟前景不明朗令消費者信心不足，儲蓄意願高漲，進而削減非必需品支出，金飾消費受到拖累。

除金飾需求外，報告也預計，第2季中國央行購金增幅也大幅放緩。中國央行僅在4月宣布購入黃金2噸，遠低於第1季的27噸，是自2022年11月重新開始增儲黃金來，增幅最小的1季。

今年上半年，中國官方黃金儲備累計增加29噸，相比去年同期103噸來說，減少許多。

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