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克萊默警告：在中國開展業務的公司 正在拉低整個市場

2024/07/31 13:27

美國《CNBC》財經節目主持人克萊默週二（30日）表示，一些在中國開展業務的公司，正在拉低整個股市。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國《CNBC》財經節目主持人克萊默（Jim Cramer）週二（30日）表示，一些在中國開展業務的公司，正在拉低整個股市，他認為這已經是嚴重的問題，他並列出了幾家在中國業務衰退的公司，其中包括寶潔公司（P&G）、雅詩蘭黛（Estee Lauder）、耐吉（Nike）和星巴克（Starbucks）等，並直指美股小型股近期表現良好的一個原因在於：很大程度上和中國沒有太多業務往來。

《CNBC》報導，克萊默認為，對看多的投資人來說，目前有許多利空因素，如公司因客戶需求弱於預期，使單季業績未達預期，或者隨著新利率週期的到來而導致科技股暴跌，但克萊默表示，依賴中國業務成長的公司，在市場上特別艱難。

克萊默認為，中國政府並沒那麼支持美國企業，而且中國消費者「比本世紀任何時候都還要缺錢」，他並解釋了美國和中國經濟關係的本質令人擔憂，暗示這些問題並不會像許多企業所說的「很快就能解決」。

克萊默稱，美股小型股近期表現良好的一個原因在於，這些小型股在很大程度上，和中國沒有太多業務往來，這也是投資人在等待降息的同時，可以承受市場賣壓的重要原因之一。

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