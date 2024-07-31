你的老闆是自戀者？哈佛教授揭3跡象

哈佛教授表示，誇大自己的成就，並推卸責任、不願溝通、需要別人不斷吹捧，若你的老闆有這3個跡象，代表你正在為自戀者工作。（擷取CNBC）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在職場上，自戀者當領導者情況並不罕見，然而自戀者通常會有那些跡象呢？哈佛教授表示，誇大自己的成就，並推卸責任、不願溝通、需要別人不斷吹捧，若你的老闆有這3個跡象，代表你正在為自戀者工作。

而應對自戀者最好的方式，就是開始尋找另1份工作，因唯一的出路就是離職，畢竟從長遠來看，為1個自戀的老闆工作，是不會長久的。

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CNBC報導，哈佛商學院研究工作場所心理安全的教授艾米·埃德蒙森表示，自戀者的本質是你只關心自己，只為自己，不太以他人為導向。

但那些想要領導他人的人，則需要以他人為導向，諷刺的是，讓有自戀傾向的人擔任管理職務的原因，也使他們成為無效的領導者。

以下3個跡象表明您正在為自戀者工作。

1.誇大自己的成就並推卸責任

艾德蒙森表示，自戀的老闆可能會把進展順利的事情歸功於自己，而對進展不順利的事情，則逃避責備，或者更具體地說，將不順利的事情公然歸咎於他人或外部環境。

洛杉磯臨床心理學家博士杜瓦蘇拉（Ramani Durvasula），他們也受到成功員工的威脅，他專注於自戀和對抗性人格類型，這使得他們更不可能讚揚他們的直接下屬。

2.不願傾聽、溝通

埃德蒙森指出，優秀的經理人經常進行清晰的溝通，但僅僅因為老闆說得很多，並不意味著這是為了團隊的利益。

她進一步指出，他們（老闆）應該做大量的解釋、教學和澄清目標，這是很自然的，但如果他們只說不做，而犧牲了傾聽，那就是不健康的，也是自戀的表現。因為自戀者認為只有自己的想法才是重要的，所以傾聽別人的意見對他們來說是1種負擔。

3.需要別人不斷的吹捧

對同事間的讚揚，會讓自戀者感到威脅，他們常常嫉妒他人的成功或認可，因此，他們需要別人不斷的吹捧，來降低不安與威脅。

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