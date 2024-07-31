奧運推高機票、住宿費 旅客今夏「避開巴黎」

市場原預期奧運賽事將帶動巴黎觀光，但在機票、飯店價格高漲下，旅遊熱潮未如期出現。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕4年一度的奧運日前在法國巴黎正式開幕，在龐大的運動商機下，市場原預期奧運賽事將帶動巴黎觀光，但機票、飯店價格高漲等因素影響下，都讓大量的遊客在今年夏天「避開巴黎」，旅遊熱潮並未如期出現。

《CNBC》報導，航空情報公司OAG首席分析師格蘭特（John Grant）表示，人們普遍存在一種誤解，認為奧運期間主辦城市的旅客數量會激增，但實際情況是「當地市場不會流動」，原本可能預計在同個時期出差的商務旅客，會選擇停下來留在家裡。

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格蘭特補充，以過去的情況來看，倫敦、雅典、亞特蘭大舉辦奧運期間，夏季旅客數量都有所下降，奧運從來沒有完全實現市場的預期。

法荷航集團（Air France-KLM）表示，由於今年夏季訪問巴黎的需求低迷，公司預計Q3單位收入將減少1.5-1.7億歐元（約新台幣53.7億-60.9億元）。法航在本（7）月稍早就點出了問題，往返巴黎的客流量落後於其他歐洲主要城市，不僅旅客興趣下降，而且「國際市場明顯迴避巴黎」。

由於奧運直接導致前往法國的旅遊量下降，達美航空（Delta Air Lines）預計營收衝擊可能超過1億美元（約新台幣32.9億元）。達美航空執行長巴斯蒂安 （Ed Bastian）指出，除非旅客要去看奧運，否則人們不會在這個時期去巴黎。

格蘭特表示，與去年8月相比，這2家航空公司的運能都沒有大幅增加，法航增了5％，達美航空則沒有增加，而航空公司的損失大概與票價有關，他們一直堅持嘗試以高於市場需求的價格出售機票。

巴黎旅遊局在6月旅遊晴雨表中預估，奧運前夕，所有市場的國際航空入境人數均下降，與2023年相比，6月降8％、7月更下降近15％。巴黎旅遊局也預估，在歐洲、北美旅客分別成長24％、15％的推動下，奧運期間遊客人數將成長11％，但會被中東遊客銳減42％、大洋洲遊客降30％所抵銷。

巴黎旅遊局提到，飯店業者也感受到壓力，預計7月初入住率將降至60％，比去年同期降約10個百分點。與航空公司一樣，許多飯店旅宿業者利用暑假旅遊旺季，趁勢調升房價，在春季訂房不振之後，才開始打折。

巴黎旅遊局表示，今年7月平均價格漲了近70％，從去年的202歐元（約新台幣7237元），奧運期間漲到342歐元（約新台幣1萬2253元）。比價網站Trivago預估顯示，巴黎的飯店房價年增85％，部份籃球、手球比賽場館所在的里爾（Lille）房價則漲131％。

據報，巴黎奧運官方這屆賽事準備了1000萬張門票，截至開幕前夕，共賣出或分配895萬張。英媒《金融時報》分析指出，在轉售市場還有很多門票供選擇，但大量昂貴的門票僅能吸引到很少的買家。

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