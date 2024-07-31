失業沒錢繳社保金 中國養老體系陷危機

中國越來越多年輕人停繳社保金，養老體系面臨危機。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟疲軟不振、失業率居高不下，許多年輕人因財務困頓，加上對未來沒有信心，紛紛暫停繳納社保金；專家認為，中國養老體系恐面臨崩潰。中媒報導，為了逼民眾重回繳納社保金的行列，中國政府利用各種手段逼迫，近日再傳出試圖將民眾的手機號碼與繳納社保金綁定，不繳納將不能使用手機號碼。

據報導，中國網民近日上網用戶披露，自己使用了14年的手機號碼突然無故被停用。他到電信公司辦理重新啟用手機號碼，卻被告知需要提供在深圳連續繳交6個月社保金的訊息。不過，在社會輿論壓力下，深圳移動官方網站25日發布聲明，不再將參加社保金作為審核條件。

請繼續往下閱讀...

根據中國的《社會保險法》規定，參加基本養老保險的個人，達到法定退休年齡時，累計繳費滿15年，可以按月領取基本養老金。網民王先生表示，中國越來越多人停繳社保金，是因經濟形勢下滑，很多人失業了。對失業者和破產者來說，繳幾百元、千元的支出，是一筆不小的開支。

中媒指出，社保金的繳費基數，是按照工作所在地的平均工資的60%至300%計算。以廣州為例，2024年3月前，社保繳費每月最低金額為1559.4元人民幣（約新台幣7086元），上海每個月要繳納1618.8元人民幣（約新台幣7356元）。

現今中國停繳社保金的民眾，大多是「靈活就業者」，包括打工者和外賣員、快遞員、自由工作者，預估這群體人數已超過2億人。由於他們得為自己繳納全部社保金，這筆昂貴的支出已成為最大負擔。最關鍵一點，是他們認為「現在繳了、未來也可能用不了」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法