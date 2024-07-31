財報驚豔！AI需求強勁 三星Q2獲利爆增1458％

AI需求強勁，三星Q2獲利爆增1458%（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕AI需求強勁，三星電子週三公佈的第2季營收74.07兆韓元（約新台幣1.77兆元），年增 23.42%，而營業利潤更高達 10.44兆韓元（約新台幣2505.6億元），飆升 1458.2%，雙雙超出預期。

CNBC報導，三星表示，在客戶擴大人工智慧投資，對高頻寬和傳統記憶體（例如動態隨機存取記憶體）的強勁需求促成了強勁的業績。

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展望下半年，三星預計HBM和SSD等伺服器產品的伺服器 AI 需求將保持強勁。為此，公司將擴大產能以滿足HBM和伺服器DRAM的需求，可能會進一步限制傳統記憶體晶片的供應。

三星指出，HBM 儲存晶片對於人工智慧晶片至關重要，人工智慧的繁榮催生了巨大的需求。這在很大程度上使全球兩大記憶體晶片製造商三星電子和SK海力士等公司受益。

里昂證券在本月稍早發布三星第2季度預測後的1份報告中表示，由於內存平均售價預計將在未來幾季繼續保持上升趨勢，預計三星電子的季度利潤將持續增長，直至2025 年。

另大和資本市場的SK Kim亦指出，在輝達和全球晶片製造商最近宣佈人工智慧半導體路線圖後，我們預計到 2025 年上半年記憶體價格將出現上漲趨勢。我們將此歸因於對HBM 和高密度企業級SSD 的強勁需求，對內存供應的更大擔憂，這些產品使用更多晶圓，生產週期更長。

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