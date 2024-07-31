晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

財報驚豔！AI需求強勁 三星Q2獲利爆增1458％

2024/07/31 08:57

AI需求強勁，三星Q2獲利爆增1458%（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕AI需求強勁，三星電子週三公佈的第2季營收74.07兆韓元（約新台幣1.77兆元），年增 23.42%，而營業利潤更高達 10.44兆韓元（約新台幣2505.6億元），飆升 1458.2%，雙雙超出預期。

CNBC報導，三星表示，在客戶擴大人工智慧投資，對高頻寬和傳統記憶體（例如動態隨機存取記憶體）的強勁需求促成了強勁的業績。

展望下半年，三星預計HBM和SSD等伺服器產品的伺服器 AI 需求將保持強勁。為此，公司將擴大產能以滿足HBM和伺服器DRAM的需求，可能會進一步限制傳統記憶體晶片的供應。

三星指出，HBM 儲存晶片對於人工智慧晶片至關重要，人工智慧的繁榮催生了巨大的需求。這在很大程度上使全球兩大記憶體晶片製造商三星電子和SK海力士等公司受益。

里昂證券在本月稍早發布三星第2季度預測後的1份報告中表示，由於內存平均售價預計將在未來幾季繼續保持上升趨勢，預計三星電子的季度利潤將持續增長，直至2025 年。

另大和資本市場的SK Kim亦指出，在輝達和全球晶片製造商最近宣佈人工智慧半導體路線圖後，我們預計到 2025 年上半年記憶體價格將出現上漲趨勢。我們將此歸因於對HBM 和高密度企業級SSD 的強勁需求，對內存供應的更大擔憂，這些產品使用更多晶圓，生產週期更長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財