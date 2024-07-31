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搭郵輪怕暈船怎麼辦？專家教你如何挑艙房：位置很重要！

2024/07/31 10:40

專家指出，第一次搭乘遊輪的人最常犯的錯誤，就是「選錯艙房」。郵輪示意圖。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕郵輪市場迎來疫後復甦，也迎來許多第一次搭乘郵輪的遊客，但不少人擔心暈船敗了興致，有專家指出，第一次搭乘遊輪的人最常犯的錯誤，就是「選錯艙房」，他建議容易暈船的人，應該要選擇比較不會晃動的艙房，秘訣在於艙房在船上的位置。

英國《每日快報》報導，英國遊輪公司「里維埃拉旅遊」（Riviera Travel）的產品協理暨遊輪專家薩森（Will Sarson）表示：「我們經常看到經驗不足的遊輪乘客犯下相同的錯誤。」

薩森說：「很多經驗不足的遊輪乘客可能不知道，船上艙房的位置對於是否會暈船，產生了巨大影響。」他建議，對於在海上特別容易感到不適的乘客來說，最好預訂位於遊輪中間的艙房，這能盡量減少船上的晃動感。

再來，如果遊客希望艙房安靜一點，薩森指出，那遊客得留意艙房和其他設施的相對位置，因為有些艙房可能會比其它艙房吵。

薩森建議：「如果你尋求一趟安靜的旅程，那我推薦你挑選遠離酒吧等設施的艙房。」

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